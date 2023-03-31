建商拿關係企業建案實績做廣告 公平會開罰

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（中央社記者蘇思云台北31日電）公平會表示，百邑建設公司及新聯昌廣告公司銷售新北市「百邑富都匯」建案，廣告宣稱另外3建案也是建案實績，但並非事實，涉廣告不實違法公平會交易法，開罰百邑建設60萬元、新聯昌廣告公司30萬元。

公平會透過新聞稿表示，「百邑富都匯」建案由百邑建設公司興建並委託富都新開發公司規劃設計，由新聯昌廣告公司負責銷售，該建案廣告刊載輪播的「新濠一川」、「鳳凰花園」、「傳家尊爵」3建案圖片，圖片右下方顯示的建設公司為百邑建設公司及富都新開發公司。

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公平會表示，調查發現，「新濠一川」、「鳳凰花園」及「傳家尊爵」3建案，實際上是百邑建設公司股東關係企業的營建實績，而不是百邑建設公司的實績。因此，廣告刊載建案實績的建設公司與事實不符，可能導致買家對建商的營建實績經驗與商譽產生誤解，屬於虛偽不實的表示，違反公平交易法第21條第1項規定。

公平會呼籲，建商過去的建案實績，足以影響民眾對建案品質的評價及信賴關係，會影響消費者交易決定。建商如果要在廣告上使用過去的建案實績，應該要善盡真實表示的義務，以免觸法遭罰。（編輯：蘇志宗）1120331