台積電增設海外營運辦公室 統管亞利桑那及日本廠

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（中央社記者張建中新竹31日電）台積電內部公告，自4月1起增設海外營運辦公室，由營運組織資深副總經理秦永沛、業務開發組織資深副總經理張曉強，以及負責亞利桑那相關業務的企業策略辦公室資深副總經理凱西迪（Rick Cassidy），於原有職責外共同領導。

台積電今天內部公告，為支持公司全球化的擴張以及加速海外營運組織的效能，將自4月1日起增設海外營運辦公室。

台積電指出，海外營運辦公室的核心團隊包括營運、品質暨可靠性、企業規劃、資材管理、資訊技術、財務、法務及人力資源等各組織專業人員，共同加速整合海外營運的組織效能。

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台積電新設立的海外營運辦公室將負責監督及管理TSMC Arizona Corporation和Japan Advanced Semiconductor Manufacturing, Inc.（JASM）。

此外，台積電公告TSMC Arizona董事長由凱西迪（Rick Cassidy）擔任，執行長由晶圓廠營運副總經理王英郎於原有職責外擔任，總經理由TSMC Arizona資深副總經理哈里森（Brian Harrison）接任；JASM由晶圓廠營運副總經理廖永豪於原有職責外擔任執行長，總經理由堀田祐一續任。（編輯：楊蘭軒）1120331