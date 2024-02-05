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專訪／「晶片戰爭」作者：台灣想保持半導體優勢 應搶攻AI打造台版輝達
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超商雙雄衝刺2月走春商機 觀光型門市備戰推數位紅包

2024/2/5 12:09
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（中央社記者何秀玲台北5日電）農曆春節將至，超商雙雄統一超商、全家衝刺2月營收。統一超在風景區、交通轉運及觀光型商場等門市備貨量倍增，預計帶動業績成長1至2成；全家搶數位紅包商機，結合隨買跨店取的服務，並推指定商品滿額送宮廟錢母，有望帶動併買商機。

今年農曆春節連假天數相比去年雖減少，不過對超商來說，出門走春和親友送禮仍具龐大市場。統一超表示，全台門市除了推商品優惠之外，更加強風景區、交通轉運及觀光型商場上百家門市備貨量，要從年前至初五大搶春節商機。

另外，統一超商看好民眾走春出遊，需要方便攜帶商品，超過70間門市販售哈燒專櫃，如熱狗、起司熱狗、雞排、大雞腿等，也推小包裝烘焙，祭出單入中式傳統糕點。

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全家便利商店今年首創數位紅包，消費者可將全家APP內「會員點數」與「我的商品」變成紅包，再轉傳至LINE群組、FB等社群平台，邀親友搶紅包。舉例全家旗下自有品牌咖啡Let’s Café、全家霜淇淋等商品，可結合隨買跨店取的服務，因無論發或搶紅包都需是全家會員，透過數位紅包分享，提升舊會員黏著度、同時增加新會員，帶動會員生態圈的活絡。

為了搶攻入店併買商機，全家在2月指定期間消費指定商品，滿額即送宮廟財神加持錢母，全力衝刺2月營運。（編輯：潘羿菁）1130205

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