立院新會期 財部提精進扣繳制度等3大優先法案

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（中央社記者張璦台北15日電）立法院新會期將開議，財政部規劃端出3大優先法案，其中包含優化所得稅扣繳制度，將原制度的扣繳義務人範圍由企業負責人等自然人，修正為給付所得的營利事業、機關等組織本身，之後企業若發生漏未辦扣繳疏漏，相關處罰將不會全數落在董事長身上。

財政部官員今天表示，新會期將推出3大優先法案，一是為履行台灣、馬紹爾經濟合作協定台方關稅減讓承諾，並符合世界貿易組織（WTO）相關規範及配合行政院組織改造，現已擬具「海關進口稅則」部分稅則修正草案報行政院。

財政部官員說明，修法內容包含原產自馬紹爾的農業及工業產品，稅則一共3043項，關稅稅率修正至免稅；同時，依據WTO秘書處針對台灣第5次貿易政策檢討報告等，百蟎克、鋼鐵製刀柄、家用分門冷凍冷藏箱與腳架等7項稅則，現行稅率仍超過入會承諾稅率，上述貨品關稅稅率修正至約束稅率（Bound Rate，即會員承諾的產品關稅上限）。

其次為「所得稅法」部分條文修正草案，財政部官員指出，這次修正將優化扣繳制度，在現行扣繳制度下，是由營利事業負責人與機關、團體責應扣繳單位主管等自然人，擔任扣繳義務人，在給付所得時，要依規辦理扣繳及填報憑單，若未依規辦理將遭處罰。

過去實務上就曾發生有公司漏未辦扣繳，董事長遭罰新台幣1億元天價罰鍰，財政部官員表示，考量畢竟負責人本身不一定是財稅專業出身，外界也屢次反映，負責人等自然人擔任扣繳義務人，所承擔的責任過大且不合理，因此這次將扣繳義務人範圍，由負責人等自然人，修正為給付所得的營利事業、機關、團體等組織本身。

同時，日本商會反映台灣居住者扣繳稅款的繳納、憑單申報及發給期限，若遇連續假期3天以上，則有延長5天的放寬，但非居住者現在無此規定；財政部官員表示，這次修法將比照居住者方式，增訂非居住者扣繳稅款的繳納、憑單申報及發給期限，如果遇連續3天以上國定假日，可延長5天。

違反扣繳義務處罰方面，官員表示，現行扣繳義務人已依法扣繳稅款、但未依規定期限按實填報或填發憑單，將按扣繳稅額處20%罰鍰，最高不得超過2萬元、最低不得少於1500元，考量應衡酌具體個案違章情節輕重，給予不同程度處罰的裁量權，因此將按扣繳稅額處20%罰鍰規定刪除。

第三是「加值型及非加值型營業稅法」部分條文修正草案，官員說明，將定明營業人開立電子發票，負有依限將電子發票及相關必要資訊存證到電子發票平台的義務；同時，增訂營業人未依限、或未據實存證電子發票及相關必要資訊，得按次處行為罰。

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至於傳輸時限、開立電子發票及相關必要資訊的範圍，官員表示，後續將對外公告。

官員指出，修正後將能確保消費者可及時透過電子發票平台或統一發票兌獎APP確認取得雲端發票及查詢消費明細，並維護發票中獎清冊資料庫正確性，避免因闕漏發票資訊損害消費者兌獎權益，並有利會計師、記帳士等利用電子發票平台進、銷項憑證資料，簡化申報作業程序。（編輯：趙蔚蘭）1130215