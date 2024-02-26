中小型股助攻 台股盤中漲逾50點續攻萬九

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北26日電）台股今天走勢震盪，AI（人工智慧）類股漲多拉回，以台積電為首的半導體族群互有漲跌，代表中小型股的櫃買指數與生技類股相對強勢，加權指數盤中突破18900點，最高達到18946點，上漲超過50點。

至11時9分左右，台股加權指數報18921.08點，上漲31.89點，漲幅0.17%，成交金額新台幣2202.47億元；電子類股漲0.13%，金融類股漲0.09%。

晶圓代工廠台積電熊本廠24日開幕，今天早盤觸及700元後走低，下探695元，跌幅約0.29%。IC設計廠聯發科積極參加世界行動通訊大會（MWC），今天股價開低下探1060元，隨後回到平盤1100元附近。

美國AI晶片大廠輝達（NVIDIA）財報優於預期，帶動股價飆漲，不過供應鏈今天漲多回檔，指標股技嘉盤中挫逾3%，低點331元；廣達、仁寶、勤誠跌幅在1%以內；緯穎開平走高漲約2%。

重電與綠能族群受惠於再生能源題材，近期匯聚人氣，中興電今天觸漲停157元又打開，士電漲逾2%，樂事綠能漲幅超過4%。（編輯：楊蘭軒）1130226