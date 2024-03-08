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春節連假加持 全家2月營收逼近80億寫同期最佳

2024/3/8 19:14
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（中央社記者何秀玲台北8日電）全家便利商店今天公告2月營收為新台幣79.96億元，年增15.3%，創歷年同期新高，受惠於農曆春節連假，天氣先冷後回溫，湧現出遊人潮，使泛鮮食與一般商品買氣上揚。

全家今年前2月累計營收為新台幣163.3億元，年增8.1%，同樣也創歷年同期新高。不過截至今年2月29日止，全家便利商店總店舖數為4231家，和去年4150家相比，淨增加81家，和去年同期淨增加150家相比，展店速度略有趨緩。

全家表示，2月泛鮮食（一般鮮食加上現做調理商品如咖啡、霜淇淋、茶葉蛋）部分，年前主攻開運鮮食話題操作，年後則對應瘦身需求，健康志向系列推出新品，包含蔬食者也能品嚐的飲食調控餐盒，帶動主食類業績成長近15%；夯蕃薯、輕食沙拉等買氣亦上揚。

全家也提到，2月把握年節出遊、情人節、元宵燈會等議題，推出促銷活動，帶動杯裝飲料成長近20%，旗下自有霜淇淋品牌，則以雙口味策略因應年節，帶動業績成長超過50%。

此外，對應年後開工、開學需求，集結逾200項早餐型即食商品，推出活動檔期，帶動飯糰、三明治、麵包等商品成長10%。

展望3月營運，全家指出，氣溫漸暖，春季鮮食逐步上市，抹茶季新品、聯名鮮食成為話題重點；因應3月底會員點數到期的兌點優惠活動，將有助活絡會員並成為驅動營收的動能。（編輯：潘羿菁）1130308

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