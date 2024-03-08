強化資本 富邦人壽擬再發250億元次順位債

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（中央社記者謝方娪台北8日電）因應接軌TW-ICS的強化體質需求，壽險業掀起發次債風潮，富邦人壽董事會今天決議，擬再度公開募集發行10年期以上累積次順位公司債，上限新台幣250億元，為今年第4家決議發次債的壽險公司。

為協助保險業2026年順利接軌TW-ICS（台版保險業新清償能力指標），金管會2023年4月鬆綁保險業可發行10年期以上長期次順位公司債籌資，不僅可計入自有資本計算RBC（資本適足率），也可比照保險業以其他形式持有的自有資本進行投資管理運用。

富邦金今天代子公司富邦人壽公告擬公開募集發行10年期以上累積次順位公司債，上限為新台幣250億元或等值外幣，得依實際需求一次或分次於董事會通過後一年內向主管機關提出申請並發行。

富邦人壽發債籌資款將用於充實營運資金、強化財務結構並提升資本適足率，為增加發債彈性以因應債市變化，富邦人壽董事會授權董事長或董事長指定之人依債市變化決定發行利率。

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因應接軌需求，壽險業近年掀起發債潮，2023年國內共有6家壽險公司發行次債籌資，包括國泰人壽、新光人壽、南山人壽、富邦人壽、台灣人壽及凱基人壽（原名中國人壽），總規模逾1000億元。

今年截至目前為止，包括國泰人壽、新光人壽、南山人壽及富邦人壽均已決議再次發行次債籌資。其中，國壽寫發債規模新紀錄，擬發上限500億元次債，新壽擬發上限80億元次債，南山人壽擬發上限300億元次債，亦創南山人壽史上最大發債規模。富邦人壽今天公告擬再發上限250億元次債，與2023年規模相當。（編輯：楊蘭軒）1130308