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群聯攜手聯發科推生成式AI運算服務

2024/3/15 15:17
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（中央社記者張建中新竹15日電）群聯與聯發科今天共同宣布展開策略聯盟，群聯的AI運算服務aiDAPTIV+將與聯發科生成式AI服務平台DaVinci整合，提供AI運算與應用服務，推動生成式AI加速普及於日常生活。

群聯指出，旗下aiDAPTIV+服務方案是透過固態硬碟（SSD）整合人工智慧（AI）運算架構，將大型AI模型進行結構性拆分，並與SSD協同運行。有助於降低AI基礎建設的硬體成本，並提高運算效率，使得在有限的繪圖處理器（GPU）與動態隨機存取記憶體（DRAM）資源情況，也能夠訓練大型AI模型。

聯發科表示，DaVinci平台是基於生成式AI服務框架打造的生成式AI服務開放式平台，開發者可在平台上開發各類實用的插件，建立豐富的生態系統，同時提升使用者互動體驗。

群聯指出，透過與聯發科合作，將有助於AI伺服器廠商為終端客戶提供一站式的AI服務，提升競爭優勢，並加速AI技術普及。（編輯：張均懋）1130315

#生成式AI
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