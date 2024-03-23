永續可轉債今年8月上路 櫃買：有助中小企業籌資
2024/3/23 11:02
（中央社記者羅元駿台北23日電）永續債券市場已成台灣企業邁向永續淨零的重要籌資管道，櫃買中心表示，預計8月開始受理永續可轉換公司債案件，透過永續可轉債工具，引導台灣中小企業多一項籌資管道。
永續發展債券可分為4大類，包括綠色債券、國內可持續發展債券、社會責任債券、國內可持續發展連結債券。
櫃買中心去年12月14日公告修正「永續發展債券作業要點」，開放轉（交）換公司債得發行永續發展債券的範疇，希望擴大永續發展債券市場規模。預計7月前可轉債系統調整完畢，並於8月開始受理申請。
櫃買中心表示，台灣可轉換公司債目前多為中小型企業所青睞，而近年隨著愈來愈多企業發行永續債券，以及銀行推出綠色貸款等，中小企業受供應鏈帶動，預計8月開放申請永續可轉換公司債，引導中小企業有多一項永續籌資工具。
櫃買中心指出，永續發展債券有助提升企業聲譽、落實永續承諾，可轉債普遍有定價優勢、存在「永續溢酬」，即平均競價拍賣價格較詢價圈購高，發行企業能降低資金成本、擴大投資人基礎。永續溢酬也提高投資人的購買意願，更助於吸引異質投資人 。
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券商則表示，永續可轉債得看客戶接受度，目前市場上籌資工具多元，可轉債商品涉及公司資本結構，且轉換股權後有股本膨脹、稀釋每股盈餘（EPS）等風險，接受度仍有待觀察。
櫃買中心綠色證券資訊平台統計，永續發展債券流通在外為175檔，發行餘額新台幣5152億元；1月以來已發行11檔，發行總金額合計327億元，其中包含台北市及高雄市政府分別於1月10日及12日發行的永續政府債，展現政府推動永續發展決心。（編輯：潘羿菁）1130323
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