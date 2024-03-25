彰銀大阪出張所開業 持續看好日本經濟復甦動能

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（中央社記者張璦台北25日電）彰銀大阪出張所今天開業，宣布正式進軍日本關西市場。彰銀指出，近來日股表現強勁、日銀結束負利率政策，均是日本將迎來復甦的跡象；同時，彰銀許多客戶表示有意赴關西地區投資，出張所開業首日即有客戶往來，喜迎「開門紅」。

彰化銀行透過新聞稿表示，東京分行大阪出張所（Osaka Sub-Branch）於今天開業，由總經理周朝崇率領高階主管出席揭牌儀式，宣告正式進軍關西市場，大阪出張所將與東京分行攜手合作，於日本關東、關西2大政治及金融中心，就近滿足在日客戶需求。

彰銀主管表示，大阪出張所是彰銀眾所期待的海外新據點，距上一家海外據點馬尼拉分行設立已時隔6年之久；在主管機關核准開業後，彰銀內部即接獲許多客戶表示正規劃赴日本關西地區投資，詢問開業的相關訊息，開業首日即有客戶往來，喜迎開門紅。

彰銀總經理周朝崇表示，彰銀選址是以客戶到大阪的便利性為最優先考量，選定在大阪最熱鬧的梅田車站Grand Front Osaka共構大樓，可由聯通道自大阪（梅田）車站步行前往，是大阪市內的指標建築之一，從海外來大阪的客戶可以由關西機場快線直達，日本國內客戶也可利用新幹線及鐵路快速往來，相當便捷。

彰銀指出，疫情解封、國境開放後，訪日觀光客遽增，訪日人潮刺激當地經濟發展，2023年度造訪大阪府的外國人旅客總消費額達到9210億日圓，創下歷史新高，2025年即將舉辦的大阪世界博覽會必將吸引另一波訪客人潮，可望帶動當地飯店和短期房屋出租。

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彰銀表示，根據調查，大阪被投資者選為亞太地區最看好的城市前3名，商機可期；同時，2024年以來日本股市表現強勁，屢次突破歷史高點，日本央行3月19日也宣布終結負利率政策，迎來自2007年以來的首次升息，種種跡象均顯示，日本正逐漸從泡沫經濟破滅的長期低迷中復甦、再創巔峰。

彰銀指出，一直以來都相當看好日本經濟的整體發展潛力，大阪出張所代表著彰銀跨出東京的第1步，未來彰銀日本團隊將更深化在地經營，以東京為區域管理中心，由設立出張所的方式逐步在日本各地設立據點來擴展日本市場，並與彰銀海內外共同合作，提供顧客更完整、更優質的服務。（編輯：楊凱翔）1130325