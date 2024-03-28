更多編輯台推薦新聞：
鐵達尼號電影蘿絲救命門板 2300萬拍賣高價成交
娛樂

鐵達尼號電影蘿絲救命門板 2300萬拍賣高價成交

「朦朧潮濕的一天」將首登澎湖 奈良美智相伴駐村
文化

「朦朧潮濕的一天」將首登澎湖 奈良美智相伴駐村

大谷翔平首吐心聲控水原偷錢說謊 外媒：留下更多問號
運動

大谷翔平首吐心聲控水原偷錢說謊 外媒：留下更多問號

巴黎市府保障居住正義 設平台助房客討回超額租金
國際

巴黎市府保障居住正義 設平台助房客討回超額租金

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
數位發展部大門遭人開槍玻璃碎裂 警逮犯嫌查扣2槍
首頁 / 證券

美光創收盤新高 記憶體族群走揚、群聯挑戰700元

2024/3/28 10:24
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹28日電）美光（Micron）股價持續攀高，收在119.25美元再創收盤新高，群聯在買盤湧入推升下，盤中股價突破新台幣700元關卡，創波段新高；威剛及華邦電等記憶體族群股價同步走高。

受惠動態隨機存取記憶體（DRAM）和儲存型快閃記憶體（NAND Flash）價格上漲，美光2024會計年度第2季營運超前順利轉盈，振奮市場信心，美光股價屢創新高，27日收在119.25美元，上漲0.45美元，續創收盤新高。

記憶體控制晶片廠群聯積極轉變營運模式，拓展人工智慧運算服務平台，陸續與聯發科、技嘉、華碩合作，法人預期，將有助群聯長期毛利率維持穩定。

外資、投信及自營商近期多買超群聯，推升群聯股價攀高，今天盤中突破新台幣700元關卡，達703元，創波段新高，上漲25元。

記憶體模組廠威剛及記憶體製造廠華邦電股價也同步走高，威剛盤中重登100元大關，達100.5元，上漲1.7元；華邦電早盤高點27.4元，上漲0.45元。（編輯：張良知）1130328

#美光
#威剛
#記憶體
#華邦電
#群聯
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.42