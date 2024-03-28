美光創收盤新高 記憶體族群走揚、群聯挑戰700元

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（中央社記者張建中新竹28日電）美光（Micron）股價持續攀高，收在119.25美元再創收盤新高，群聯在買盤湧入推升下，盤中股價突破新台幣700元關卡，創波段新高；威剛及華邦電等記憶體族群股價同步走高。

受惠動態隨機存取記憶體（DRAM）和儲存型快閃記憶體（NAND Flash）價格上漲，美光2024會計年度第2季營運超前順利轉盈，振奮市場信心，美光股價屢創新高，27日收在119.25美元，上漲0.45美元，續創收盤新高。

記憶體控制晶片廠群聯積極轉變營運模式，拓展人工智慧運算服務平台，陸續與聯發科、技嘉、華碩合作，法人預期，將有助群聯長期毛利率維持穩定。

外資、投信及自營商近期多買超群聯，推升群聯股價攀高，今天盤中突破新台幣700元關卡，達703元，創波段新高，上漲25元。

記憶體模組廠威剛及記憶體製造廠華邦電股價也同步走高，威剛盤中重登100元大關，達100.5元，上漲1.7元；華邦電早盤高點27.4元，上漲0.45元。（編輯：張良知）1130328