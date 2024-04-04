台積電與熊本大學九州大學合作 培育半導體人才

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（中央社東京4日綜合外電報導）日本九州大學與熊本大學本月已分別與台積電簽署全面合作備忘錄與產學相關協議，盼協助培育半導體人才。

讀賣新聞和福岡放送報導，隨著台積電在熊本縣菊陽町設廠伴隨而來的半導體產業群聚，可能引發專業人才不足，簽訂協議將有助於人才培育與半導體領域的研究。

九州大學本月1日已經與台積電簽署全面合作備忘錄，內容包括培育半導體相關人才及共同研究。

除了台積電的技術與研究人員等本月起將在九州大學的研究所授課，九州大學也計劃派學生前往台積電位於台灣的據點實習。

熊本大學昨天也宣布與台積電簽署產學合作相關協議，今年度新設包含半導體相關課程在內的科系，並在工學院開設半導體的專業課程等，加強培育相關人才。（譯者：楊惟敬/核稿：張正芊）1130404