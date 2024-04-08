連假美股先跌後反彈 法人：台股攻堅看台積電法說

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北8日電）清明連假期間美股先跌後反彈，台股連假前收盤日遭遇花蓮強震，終場指數破20400點，法人指出，美國3月製造業指數轉強，降息幅度或將因此收斂，台股則關注台積電法說，將是指數攻堅力道關鍵。

美國公布強勁就業報告，投資人無視對貨幣政策的憂慮和中東緊張局勢，美股5日收紅；道瓊工業指數終場上漲307.06點，或0.80%，收在38904.04點。標準普爾500指數上漲57.13點，或1.11%，收在5204.34點。那斯達克指數上漲199.44點，或1.24%，收在16248.52點。費城半導體指數上漲63.063點，或1.33%，收在4819.129點。

台股連假前收盤日遭逢花蓮強震，加權指數終場收在20337.6點，下挫128.97點，跌幅0.63%，成交值新台幣3780.05億元。

法人分析，清明連假期間，美股先跌後反彈，台股近期內資大力買氣加持，不斷重寫歷史新高點到20466點，主要功臣即為台積電強勢表現，可觀察18日登場的台積電法說，有助於突破台積電天價796元，加強指數攻堅力道。

法人指出，美國3月製造業指數轉強，搭配服務業景氣榮景延續，復甦層面更加擴大，降息幅度或將因此收斂，聯準會即將在4月底、5月初召開會議，在此之前各項評論自然會影響美股動態，是4月不得不留意的情境，台股則是陸續公告營收與季報，選股回歸業績，可逢低承接有展望的公司。

日盛投信台股投資研究團隊表示，美國3月製造業採購經理人指數上升至50.3，創下一年半新高，經濟復甦影響市場對降息預期，然目前市場預期對美國聯準會（Fed）在6月降息機率仍高於5成，年內寬鬆趨勢不變。（編輯：郭無患）1130408