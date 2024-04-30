科技股財報拉抬美股 亞股大多跟進收高

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（中央社香港30日綜合外電報導）亞洲股市受到昨晚美國股市走揚激勵，今天收盤大多上漲。投資人目光焦點轉向美國聯邦準備理事會（Fed）明天將公布的貨幣政策決定。

法新社報導，最近這波股市漲勢，主要由近幾週美國頂尖企業發布一系列優於預期的財報推動，尤其是來自Google（谷歌）母公司Alphabet及微軟（Microsoft）這類科技業巨擘。這彌補了美國今年降息希望減弱帶來的賣壓。

儘管外界已普遍預期，聯準會明天結束政策會議時，會將借貸成本維持不變；但市場人士仍將仔細研究會後聯準會將發布的聲明，以及屆時聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）發表的談話，以探尋美國央行官員對於今年其餘時間利率計畫的線索。

今年初以來，股市交易商便不斷調降聯準會可能將降息多少次的預估，因為美國通貨膨脹率持續高於央行目標，且有數個指標顯示美國經濟和勞動市場仍維持十分強健。

不過，投資人如今大致已接受利率處於偏高水準將維持一段較長時間的事實，並接受企業財報表現強勁帶來的鼓舞。

此外，中國今天公布4月工業生產成長優於預期，即便速度較3月減緩，仍為亞股提供一些支撐。

亞股今天大多收高，但近期漲勢引發的獲利了結賣壓，使得終場漲幅較早盤收斂。

東京股市追趕昨天因國定假日休市錯過的亞股漲勢，收盤勁揚1.2%。香港股市更寫下連續第7個交易日走揚，收盤小漲0.1%。雪梨、首爾、新加坡、威靈頓、曼谷和雅加達股市同樣收紅。

然而上海股市收盤下跌0.3%，台北和馬尼拉股市也雙雙收低。（譯者：張正芊/核稿：楊昭彥）1130430