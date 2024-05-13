強化國際合作 金管會獲准加入全球隱私執法合作協議

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（中央社記者謝方娪台北13日電）為加強保障台灣人民個資，金管會經國發會協調申請加入「全球隱私執法合作協議（Global CAPE）」，並在今年首季接獲申請通過通知，未來可望透過協議，與其他國際夥伴共同推動跨境隱私執法合作。

除了台灣外，加入全球隱私執法合作協議的尚有美國、日本、加拿大、英國、韓國、菲律賓、新加坡、墨西哥、杜拜金融中心、百慕達等司法管轄區。

金管會2023年底經國發會協調申請加入「全球隱私執法合作協議」，今年3月接獲國發會轉達全球隱私執法合作協議管理者、日本經濟產業省通知，台灣申請已獲通過。

金管會今天提到，台灣作為「全球跨境隱私規則論壇（Global CBPR Forum）」創始會員，向來致力促進受信任的資料流通、降低不必要的數位貿易障礙。

不過，隨全球數位化趨勢不斷加速，資料跨境傳輸需求急遽增加，個資侵害事故的發生經常牽涉境外因素，須透過跨國司法管轄權間的互助合作，才能有效打擊不法、防止侵害擴大。

因此，全球跨境隱私規則論壇於2023年10月發布全球隱私執法合作協議，除了論壇會員外，也邀請各國隱私執法機關（PEA）加入，以促進不同司法管轄權間的執法合作。

金管會表示，在獲准加入全球隱私執法合作協議後，未來金管會可望透過協議與國際夥伴針對隱私或個資保護的跨境執法、資訊分享、專業交流等事項進行互助合作。

效益方面，可望進一步強化民眾金融資訊隱私權保障，並與國際最新法制與實務動向接軌，為活絡跨境數位貿易奠定穩固基礎，促進台灣數位經濟蓬勃發展。（編輯：蘇志宗）1130513