英特爾：台灣AI支出最多為製造業與金融業 用途不同

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（中央社記者張建中台北14日電）英特爾（Intel）今天表示，台灣在AI支出最多的產業為製造業與金融服務業，製造業透過AI強化產品設計、營運效率和協助決策能力，金融服務業聚焦於預測性AI技術，如信用評分、詐騙偵測和反洗錢等領域；英特爾也針對人工智慧（AI）發展提出3項建議，包括開放生態系、以整體策略進行AI布署及邁向混合式AI。

英特爾今天舉辦2024年亞太地區AI趨勢洞察分享會，分享研調機構國際數據資訊（IDC）的亞太地區AI成熟度研究報告，整理並預測台灣等地投資AI現況與不同AI類型發展。英特爾同時提出3項AI發展建議，期能協助台灣持續推進AI發展。

英特爾表示，封閉的生態系統將限制發展規模，通過開源AI，可以創造價值。只有通過開放的生態系統和積極的合作，才能展現AI的潛力，為未來的發展奠定基礎。

英特爾指出，布署AI需要通盤思考的策略，考量不同的應用、工作負載、功耗要求等，不同的AI應用會需要不同的運算配置，包括各種架構和硬體，如中央處理器（CPU）、繪圖處理器（GPU）、加速器和軟體。

隨著AI的發展和普及，英特爾認為現有的技術基礎設施必須隨著調整，以適應從資料中心到雲端、從客戶端到邊緣，有效布署AI滿足模型訓練和推論的多樣化需求。

英特爾指出，2023年生成式AI崛起，許多企業導入AI應用以提升生產力與降低成本。2024年將有更多AI應用問世，加速新產品推出，並有更多利用AI產生營利的機會。預期至2027年，亞太地區的AI支出將達到907億美元，2022年至2027年複合成長率約28.9%。

英特爾表示，預測式、解釋性和生成式AI同樣重要，據估計，亞太地區在AI的支出預算中，僅19%的支出用於生成式AI，81%支出用於預測性和解釋性AI。此外，邊緣運算發展是釋放AI力量的重要關鍵。

台灣的AI成熟度目前處於第2階段的AI實踐者，具有策略性的AI與創新作法，透過技術、資料、流程及人員進行反應式干預，以實現短期目標。台灣整體AI軟體平台支出，自2023年至2027年複合成長率將達21.5%。

台灣在AI支出最多的產業為製造業與金融服務業，製造業透過AI強化產品設計、營運效率和協助決策能力，專注將AI融入高科技和電子製造領域。

金融服務業則聚焦於預測性AI技術，如信用評分、詐騙偵測和反洗錢等領域，並嘗試將生成式AI用於內部IT和營運支援，以及將數位助理用於客戶服務。

英特爾與板橋亞東醫院合作，藉由AI和5G應用於喉癌檢測。此外，英特爾與華碩合作開發內視鏡系統，協助醫務人員和臨床醫生自動檢測結腸異常。（編輯：潘羿菁）1130514