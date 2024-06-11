壽險業強健資本 上半年發次債規模達750億元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北11日電）為在2026年順利接軌ICS新制，保險業近年積極強身健體，根據金管會統計，壽險業2023年發次順位債規模達新台幣1110億元，創歷年新高，今年發次債熱潮未歇，截至6月11日發次債規模已達750億元。

考量國內保險業將在2026年接軌TW-ICS，金管會2023年4月鬆綁保險業可發行10年期以上長期次順位公司債籌資，不僅可計入自有資本計算RBC，也可比照保險業以其他形式持有的自有資本進行投資管理運用。

在金管會鬆綁法規助力壽險業後，業界掀起發次債熱潮，2023年國內共6家壽險公司發次債籌資，包括國泰人壽、新光人壽、南山人壽、富邦人壽、台灣人壽及凱基人壽（原名中國人壽），根據金管會統計，2023年全年壽險業發次順位公司債規模達1110億元，創歷年新高。

壽險業積極發次債，熱潮延續至今年未歇，金管會今天揭露，今年截至6月11日止，壽險業發行次順位公司債規模已達750億元。

按各壽險公司公告，今年已有6家壽險公司董事會決議發行次順位公司債，除了國泰人壽、新光人壽、南山人壽、富邦人壽及凱基人壽均決議再度發次債籌資外，三商美邦人壽也加入發次債行列。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

國壽今年擬發上限500億元次債，創國壽發債規模新紀錄；新壽擬發上限80億元次債，並採分次發行；南山人壽擬發上限300億元次債，創南山人壽史上最大發債規模，富邦人壽擬再發上限250億元次債，與2023年規模相當。

三商壽擬發行10年期累積次順位普通公司債，上限50億元，凱基人壽在5月30日經董事會決議，擬發行10年以上累積次順位公司債，規模上限100億元。（編輯：張均懋）1130611