邦睿生技擬12月創新板掛牌 承銷價暫定每股108元

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（中央社記者何秀玲台北29日電）主打男性不孕症解決方案全系列產品的醫材公司邦睿生技，預計今年12月於證交所上市創新板掛牌交易，暫定承銷價格每股108元。

邦睿董事長徐振騰今天在媒體交流會表示，看好台灣政府擴大不孕症治療補助，未來將在內銷加大力度，並在美洲與亞洲市場雙頭並進，新產品線也是未來成長動能。今年前3季營收已追平去年全年，看好今年營運。

觀察邦睿的股東結構，大股東為博邦公司，持股17.47%；其次為VIVO CAPITAL創投，持股14.17%；第三大股東為中華開發，持股7%。

他表示，邦睿生技今年上半年產品營收占比，精子品質分析檢測耗材占比55.63%最高，其次為精子品質分析檢測儀器占比41.08%，其他包括銷售品質管控產品、清潔棉棒等，以及維修和勞務收入組成，占3.29%。

徐振騰說，邦睿生技以往幾乎99%為外銷市場，以美國市場占比最高，印度市場其次。由於台灣政府擴大不孕症治療補助，今年台灣營收較去年可望成長近5成，今年內銷占比有機會成長為3%至4%。

2022年邦睿生技首度轉虧為盈，他說，因先前經歷疫情，疫後經過不斷參展並增加客戶，也讓邦睿開始賺錢。2023年營收新台幣1.59億元，稅後純益2572萬元，獲利大幅成長，年增1423%，每股純益為1.51元；今年前3季營收約為1.59億元，已追平去年一整年的銷售額。

徐振騰表示，希望未來能將精子檢測普及化，推往泌尿科、實驗室和婦產科。（編輯：張良知）1131029