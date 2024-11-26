台積電鳳凰城技職學徒計畫 擴大至設備與製程製造

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（中央社記者張建中新竹26日電）台積電宣布，美國子公司TSMC Arizona擴大鳳凰城半導體註冊技職學徒計畫，與亞利桑那州教育機構合作，推動勞動力發展計畫，預計到2025年將增加130多名註冊學徒，且擴大至設備、製程和製造技術方面。

台積電指出，TSMC Arizona今年初推出專門針對廠務技術人員培訓的半導體註冊技職學徒計畫，第1批8名廠務技術人員自4月開始接受訓練，預計18至24個月完成學徒計畫培訓。

TSMC Arizona原先預計在未來5年內培訓80名學徒，台積電表示，在亞利桑那州社區大學和技職教育計畫的支持下，決定擴大舉辦，增加新的技術職位，提升亞利桑那州晶圓廠的全職學徒人數，預計到2025年增加130名註冊學徒。

據台積電所提供資料，TSMC Arizona總經理卡斯塔那里斯（Rose Castanares）表示，參與計畫的130名學徒將有機會獲得培訓證書或專業技師卡，和可選擇副學士學位。TSMC Arizona在這些計畫上投資超過500萬美元，其中包含薪資和學費補助。

台積電表示，在埃文代爾（Estrella Mountain）社區大學、北亞利桑那大學（Northern Arizona University）、里約薩拉多社區大學（Rio Salado College）、大峽谷大學（Grand Canyon University）和西馬里科帕教育中心（West-MEC）合作，新增設備、製程和製造技術學徒計畫。訓練期結束後，受訓的全職學徒可以選擇是否留在TSMC Arizona。

卡斯塔那里斯說，TSMC Arizona致力打造一支多元化的團隊，在遍及城市和州的每個角落，向各種背景的人才敞開產業大門， 並在科技領域為每個人創造新的機會。

TSMC Arizona第1座晶圓廠預計於2025年上半年開始量產，第2座晶圓廠將於2028年開始營運。截至目前，TSMC Arizona在美國已僱用超過2200名當地員工。未來所有3座晶圓廠將創造6000個直接的高科技工作職位。（編輯：張均懋）1131126