聯邦銀行微風聯名卡 2025年元旦起續約10年

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（中央社記者張璦、謝方娪、羅元駿台北25日電）聯邦微風聯名卡上市至今已達23年，聯邦銀今天宣布，再與微風百貨合作推出2張無限卡，且將從2025年1月1日起，與微風續約10年。

聯邦銀行今天表示，再度與微風百貨攜手，推出「微風黑鑽」與「微風晶鑽」雙無限卡，並祭出消費優惠「微風館內會員積點」與「聯邦紅利點數」雙重回饋，最高可享3.83%回饋無上限。

聯邦銀指出，為了讓卡友享受更全面的購物體驗，將整合所有館別，自2025年1月1日起，微風南山也一併納入優惠館別。此外，從2025年1月1日起，將與微風續約10年。

聯名卡對銀行來說雖非容易賺錢的業務，但近年仍有幾家銀行攜手百貨、量販通路持續發出新聯名卡。

今年最知名的為10月上市的中國信託遠東SOGO聯名卡，透過信用卡開闢場景與客戶接觸，中信銀當時喊出目標百萬張。

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整併花旗消金的星展銀行（台灣），今年第4波換卡時發的星展HAPPY GO聯名卡，主打在遠東百貨、遠東 SOGO、愛買、遠東巨城購物中心等，串接HAPPY GO點數生態圈。

2023年台北富邦銀行擠下國泰世華銀行、搶下好市多（Costco）聯名卡發卡權，一度掀起台灣史上最大換卡潮。在數百萬張龐大卡量帶動下，好市多聯名卡現今已成為對北富銀刷卡額貢獻最大的卡別。（編輯：楊蘭軒）1131225