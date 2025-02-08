玉山金與熊本縣政府簽MOU 深化交流促進地方振興

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（中央社記者羅元駿台北8日電）玉山金今天指出，為持續深耕日本及九州地區，與熊本縣政府簽署合作備忘錄（MOU），不僅提供企業金流、資金等諮詢服務，更深化地方振興、觀光旅遊等合作。

玉山金今天發布新聞稿指出，7日與熊本縣政府簽署MOU，由熊本縣知事木村敬與玉山金董事長黃男州代表締結，為日台企業提供更全面的支持，並促進商業、經濟、地方振興、觀光與體育等多領域合作。

黃男州表示，隨著全球半導體供應鏈的發展趨勢，熊本縣中所扮演的角色日益重要，也吸引台灣企業到熊本投資，透過MOU的簽署，玉山除了提供金流、資金等諮詢服務，也支持舉辦投資招商會、經貿論壇，盼成為台日企業的橋梁。

木村敬指出，台灣半導體產業進駐加速熊本的國際化，帶來許多機會。熊本位於九州的中心，玉山去年設立熊本出張所後，協助許多企業到熊本發展，透過本次的MOU，期待能從產業合作擴展到地區振興、旅遊及體育領域。

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玉山金說明，本次MOU合作項目特別加入「地方振興」，近年來熊本縣政府大力推動地方創生推進計畫，其中最大項目為「阿蘇草原的再生與維護」，廣大的阿蘇草原擁有保留大量雨水及涵養當地火山性土壤的重要功能。

玉山目前在海外11個國家地區已設立33個海外據點，其中日本有東京、福岡、熊本3個營業據點，共同服務日本與台灣顧客。（編輯：楊凱翔）1140208