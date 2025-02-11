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2024年國銀對中小企業放款增5716億元 創史上第4高

2025/2/11 17:43
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（中央社記者謝方娪台北11日電）2024年景氣能見度攀高，中小企業資金需求回溫，金管會今天公布，2024年全年本國銀行對中小企業放款淨成長新台幣5716億元，創史上第4大，年度目標達成率為136%。

金管會統計，截至2024年12月底止，本國銀行對中小企業放款餘額達10兆3380億元，月增712億元，創近3個月新高，2024年全年國銀對中小企業放款淨成長5716億元，達年度新增放款目標4200億元的1.36倍。

金管會銀行局副局長侯立洋分析，2023年景氣較不明朗，再加上升息墊高資金成本，中小企業融資需求相對降低，2024年景氣好轉、能見度攀高，中小企業資金需求隨之回溫，全年國銀對中小企業放款淨成長5716億元，為史上第4高。

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至於今年度國銀對中小企業放款目標，侯立洋說明，目前金管會正洽銀行公會，待銀行回覆意見後，金管會將找經濟部共同討論，今年度國銀對中小企業放款目標有望在第2季定案。

金管會資料顯示，2024年對中小企業放款增額前5大銀行，依序為永豐銀行增加752.18億元、兆豐銀行增加588.27億元、中信銀行增加481.34億元、台北富邦銀行增加474.31億元、玉山銀行增加458.02億元。（編輯：林家嫻）1140211

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