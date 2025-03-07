加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

群聯：部分NAND Flash廠調升報價 市場正向發展

2025/3/7 20:15
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹7日電）記憶體控制晶片廠群聯執行長潘健成表示，隨著儲存型快閃記憶體（NAND Flash）供應商持續透過減產調控市場價格，近期已有部分供應商調升報價，預期後續市場將正向發展。

群聯下午舉行線上法人說明會，潘健成說，近期部分NAND Flash供應商已調升報價，應對通路庫存回補需求，預期市場趨勢可望延續，進一步正面影響NAND Flash產業生態。

潘健成表示，人工智慧（AI）已成為驅動企業數位轉型的重要動能。隨著DeepSeek出現，建構邊緣AI的概念逐漸受到廣泛認可。群聯積極投入布局，aiDAPTIV+方案已有超過200家企業與25所大學導入。

google news透過 Google News追蹤中央社

群聯2024年第4季在出售深圳宏芯宇股權收益挹注，歸屬母公司淨利23.91億元，每股純益11.63元；2024年歸屬母公司淨利79.53億元，每股純益38.95元。

群聯2025年2月營收45.27億元，月增25%，年減2.95%；累計前2月營收81.41億元，年減16.51%。（編輯：楊蘭軒）1140307

潘健成
推動AI研發應用 苗栗縣產官學簽合作備忘錄
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

193
更多編輯台推薦新聞：