群聯：部分NAND Flash廠調升報價 市場正向發展
2025/3/7 20:15
（中央社記者張建中新竹7日電）記憶體控制晶片廠群聯執行長潘健成表示，隨著儲存型快閃記憶體（NAND Flash）供應商持續透過減產調控市場價格，近期已有部分供應商調升報價，預期後續市場將正向發展。
群聯下午舉行線上法人說明會，潘健成說，近期部分NAND Flash供應商已調升報價，應對通路庫存回補需求，預期市場趨勢可望延續，進一步正面影響NAND Flash產業生態。
潘健成表示，人工智慧（AI）已成為驅動企業數位轉型的重要動能。隨著DeepSeek出現，建構邊緣AI的概念逐漸受到廣泛認可。群聯積極投入布局，aiDAPTIV+方案已有超過200家企業與25所大學導入。
透過 Google News追蹤中央社
群聯2024年第4季在出售深圳宏芯宇股權收益挹注，歸屬母公司淨利23.91億元，每股純益11.63元；2024年歸屬母公司淨利79.53億元，每股純益38.95元。
群聯2025年2月營收45.27億元，月增25%，年減2.95%；累計前2月營收81.41億元，年減16.51%。（編輯：楊蘭軒）1140307
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。