加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
柯文哲政治獻金案 監院認定違法罰374萬沒入5579萬
首頁 / 證券
台積電
新聞專題
台積電1/300
首頁 / 證券

台積電發192億元綠債 用於綠建築再生能源及環保支出

2025/3/19 18:03
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中台北19日電）晶圓代工廠台積電今天決議發行新台幣192億元無擔保普通公司債，為綠色債券，募得資金將用於綠建築、使用再生能源及綠色環保相關的支出。

台積電今天公告，發行192億元無擔保普通公司債，其中，5年期的甲類發行金額為120億元，10年期的乙類發行金額72億元。

google news透過 Google News追蹤中央社

甲類固定年利率1.9%、乙類固定年利率2.05%。台積電指出，將委任元大證券為主辦承銷商，募得資金將用於綠建築、使用再生能源及綠色環保相關的支出。

為支應產能擴充及污染防治相關支出的資金需求，台積電董事會於113年11月12日核准在600億元額度內，在國內市場募集無擔保普通公司債，台積電今天公告的192億元無擔保普通公司債是114年度第1期公司債，也是綠色債券。（編輯：潘羿菁）1140319

台積電
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
輝達GTC行情失靈 台積電破底創半年低點
17
更多編輯台推薦新聞：