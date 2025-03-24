外資上週賣超447億 調節鴻海8.5萬張最多

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（中央社記者曾仁凱台北24日電）台股上週跌深反彈，週漲241.05點或1.10%，21日收在22209.10點，終止週線連3黑。根據證交所統計，外資上週賣超新台幣447.73億元，為連續第4週賣超，不過比起前3週的單週賣超金額皆超過千億元，已出現收斂態勢。

個股方面，外資上週自集中市場賣超前3名上市公司為鴻海，賣超8萬5158張，以及仁寶4萬8565張，和國泰金3萬2572張。

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外資上週買超前3名則為群創，買超多達17萬183張，以及陽明5萬7549張，和新光金3萬7622張。

累積今年初至3月21日止，外資累計賣超金額為5666億元，外資總持有股票市值30兆8701億元，占全體上市股票市值43.26%。（編輯：楊凱翔）1140324