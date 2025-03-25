傳川普對等關稅排除晶片 台股盤中反彈近200點

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（中央社記者曾仁凱台北25日電）美國總統川普政府的對等關稅預計4月2日上路，傳出川普態度軟化，可能排除晶片等特定產業關稅，激勵台股今天跌深反彈。截至10時30分，集中市場指數上漲182.59點，至22289.23點，成交值約新台幣1258億元。

3大權值股今天同步開高，台積電最多上漲23元至995元；鴻海最多上漲3.5元至166.5元；聯發科最多上漲60元至1540元。

科技股重掌兵符，看好摺疊手機趨勢，軸承廠新日興今天盤中大漲超過半根停板，同族群的兆利、富世達小漲。

另外高價股今天表現強勁，股王信驊大漲逾6%，世芯-KY、力旺、祥碩、嘉澤、AES-KY等千金股盤中漲幅也都超過2%。

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PGIM保德信投信基金經理人廖炳焜分析，上週輝達GTC大會提振多頭效果有限，市場等待4月美國總統川普政府的關稅調整是否如期上路，包括針對晶片、藥品等關稅課徵方式與時間，由於全球尚處於關稅戰陰霾下，整體投資氣氛愈強不易。另外隨著清明連假日趨接近，市場觀望心態也浮現。

廖炳焜認為，關稅不確定性未除，投資人持續聚焦貿易戰與各國反制，加上連假效應，預期台股短線震盪走勢難免，不過回顧川普第1任期也曾對中國祭出貿易戰，一度造成股市大幅波動，惟事後來看並沒有影響市場多頭架構，關稅干擾為一時，最後仍將回歸基本面。（編輯：林家嫻）1140325