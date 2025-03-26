新嶺雲端數據園區啟動 打造國際級AI研發聚落

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（中央社記者江明晏台北26日電）A-Top新嶺雲端數據園區今天宣布，AAM睿亞投資集團與來自新加坡吉寶和DDSP的兩家國際數據中心業者合作，將啟動負載容量超過80MW的資料中心，協助打造台灣成為國際級AI研發聚落。

A-Top新嶺雲端數據園區今天召開記者會，發布AAM睿亞投資集團與新加坡Keppel吉寶集團和DDSP基礎建設平台，與園區攜手合作，啟動負載容量超過80MW的Uptime Institute Tier III等級資料中心，即Westwood數據中心。

A-Top新嶺雲端數據園區執行長賴義霖說明，AAM睿亞投資集團開發的「A-Top新嶺雲端數據園區」總占地面積將近7公頃，2018年起積極布局，完善電力、道路、電信等基礎設施，園區的資料中心可提供至少8kw/rack（含）以上的規格，投資金額預計超過新台幣500億元，Westwood數據中心結合跨國產業資源，將為台灣AI技術發展提供基礎設施支持，助力台灣成為國際級AI研發聚落。

睿亞說明，Westwood數據中心是吉寶集團在台建置的第一個資料中心，首期建置負載容量約30MW的Uptime Institute Tier III等級資料中心，已與雲端服務供應商簽訂長期合約，預計2026年第1季啟用，後續將繼續於園區擴大投資，預計Westwood數據中心總負載容量將達80MW。

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吉寶集團執行董事沈啟良表示，在全球人工智能和半導體產業高速成長的背景下，吉寶參與台灣數據中心市場蓬勃發展浪潮中，台灣是亞太地區關鍵電信基礎設施樞紐。

DDSP台灣董事長李豪說，Westwood數據中心吸引來自新加坡、歐洲及美國的投資，DDSP也正在評估進一步投資台灣的再生能源；DDSP與吉寶的合作自數據中心開始，如今已擴展至多個國家，未來預期AAM睿亞投資、吉寶集團、DDSP還會有更多合作機會。（編輯：張均懋）1140326