新台幣連3貶收33.097元 續創逾2個月新低

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（中央社記者蘇思云台北26日電）台股震盪收跌，匯市今天隨外資匯出，新台幣盤中由升轉貶，新台幣兌美元今天收盤收33.097元，貶1.2分，匯價連3貶，續創逾2個月新低，台北及元太外匯市場總成交金額為12.255億美元。

台股今天早盤上漲約124點，逼近22400點關卡，但隨後因台積電走弱，大盤指數翻黑，終場跌12.9點，收22260.29點。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商買超，合計買超41.95億元。

外匯交易員表示，台股開高震盪，最後小跌作收，外資匯出下，匯市盤中也由升轉貶；新台幣兌美元今天開盤價為33.06元，最高33.06元、最低33.104元，最後收33.097元。

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外匯交易員表示，雖然月底出口商有拋匯需求，但可能出口商預期新台幣匯價還會走貶，在匯市相對惜售，預料短期新台幣可能會貶破33.1元關卡，也要持續留意外資動向。

根據中央銀行統計，美元指數走弱0.12%，亞洲貨幣多數都走升，韓元反彈0.39%，日圓走升0.23%，越南盾升0.18%，新加坡幣升0.15%，人民幣升0.01%，僅新台幣小貶0.04%。（編輯：楊凱翔）1140326