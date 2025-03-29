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台新金交換債4/1到期 對彰銀持股降至2.68%

2025/3/29 09:27
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（中央社記者羅元駿台北29日電）台新金當年獲准收購保德信人壽，金管會核准條件之一為須發行交換債釋出彰銀股權，台新金這批債券預計今年4月1日到期，債券持有人可交換為彰銀股票或到期還本。台新金說明，若交換債全數下櫃，持有彰銀股權僅剩下2.68%，為交換特別股己特。

回顧台新金自2005年入主彰銀成為大股東，因財政部同樣是彰銀大股東，後來演變成雙方爭搶彰銀經營權，對簿公堂多年。金管會2021年有條件核准台新金取得保德信人壽（現台新人壽）100%股份，將以現股市場出脫、發行交換債與交換特別股3種方式，於6年內釋出彰銀持股，並不再參與彰銀改選。台新金也在2022年與財政部達成和解，歷經17年糾葛畫下句點。

台新金在2022年4月1日發行「國內第1次無擔保交換公司債」，發行債券金額為新台幣50億元、發行期間為3年，交換標的為彰銀普通股，達到活化資產效益；此批交換債也將於4月1日到期下櫃。

台新金告訴中央社記者，若交換債全數轉換下櫃後，持有彰銀股份僅剩2.68%，為交換特別股己特。

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台新金說明，交換特別股己特將從發行日起算滿7年起至屆滿10年止期間，會通知己種特別股股東行使交換權，按己種特別股1股交換彰銀普通股1股。

根據台新金3月重訊指出，交換債將於4月1日到期，依照交換辦法到期還本。券商承銷主管則指出，交換債投資人通常是到期前轉換交換標的，或是到期時領回本金。（編輯：潘羿菁）1140329

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