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中國對美課徵報復關稅反制川普 歐股早盤重挫4%

2025/4/4 20:57
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（中央社倫敦4日綜合外電報導）歐洲股市今天早盤延續昨天大跌趨勢，泛歐指數重挫4%，投資人還沒走出美國總統川普2日宣布的關稅措施幅度帶來的衝擊，中國今天又宣布將對所有進口美國貨加徵34%報復關稅。

美國財經媒體CNBC報導，川普（Donald Trump）宣布對多達180餘國加徵沉重關稅後，全球貿易戰及美國經濟衰退疑慮急速升溫至沸點。道瓊歐洲600指數（Stoxx 600）昨天收盤應聲下跌2.57%。

倫敦時間今天上午11時30分左右，歐洲600指數再重挫4.2%。其中銀行類次指數繼昨天收盤挫低5.5%，今天早盤又大跌近10%，因外界如今認為美國及全球經濟衰退可能性大增，而銀行業則被視為經濟成長放緩甚或衰退時易受打擊的行業。

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中國面臨美國合計加徵54%關稅後，今天也宣布10日起對所有從美國進口的貨品加徵34%關稅作為報復。

昨天歐股受最重打擊的類股是零售業，其中精品股指數Stoxx Luxury 10重挫5.2%，創下接近4年來最大單日跌幅。歐洲海運業巨擘馬士基（Maersk）和赫伯羅德（Hapag-Lloyd）股價也雙雙大跌逾9%，這兩家業者的表現是全球經濟健康情況的風向指標。（譯者：張正芊/核稿：陳正健）1140404

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