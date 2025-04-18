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新纖砸10.8億入股新昕資本 持股43%拓多元商機

2025/4/18 19:00
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（中央社記者何秀玲台北18日電）新光纖維今天舉行重大訊息記者會，發言人許毓麟表示，今年1月董事會決議以新台幣55億元範圍內籌設「新昕資本股份有限公司」，此案在今天確定新光纖維將投資10.85725億元，持股比例約43.3%；目前新昕資本已開始尋找適合投資標的。

許毓麟指出，新光纖維籌設新昕資本的目的，為強化多角化投資策略及營收來源多元性，擬整合不同領域的股東資源，尋找更多元的投資商機，增加投資收益。

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他也表示，新昕資本主要投資策略，是以設立在台灣或營運主體在台灣的公司為主要投資對象，投資產業包括百貨零售通路、電子、半導體、新興數位科技、材料、生技醫療與健康照護、綠能環保等；目前已開始陸續尋求評估目標投資標的。

至於新昕資本其餘的56.7%股份，新光紡織本月8日宣布投資新台幣8億元，參與關連企業新昕資本的現金增資，藉此強化公司多角化投資策略及營收來源多元性；許毓麟說，新昕資本的其他股東正陸續洽談中。（編輯：黃國倫）1140418

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