台股跌288.83點
2025/4/21 13:56
（中央社台北21日電）台北股市今天開低走低，收盤跌288.83點，為19106.2點，跌幅1.49%，成交金額新台幣2076.6億元。
加權指數開盤為19321.14點，盤中最高19359.96點，最低19080.6點；不含金融股指數16469.97點，跌280.22點。
八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.59%、食品股跌0.47%、塑化股跌1.77%、紡織股跌2.15%、機電股跌1.63%、造紙股跌1.98%、營建股跌1.77%、金融股跌0.08%。
委買張數1603萬2467張，委賣張數673萬8981張，成交張數443萬5629張。
收盤時上漲114家，下跌908家，持平38家。
成交量前5名個股為南亞科、華邦電、元大高股息、華經、群創。
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漲幅前5名個股為佳龍、南亞科、隴華、華凌、智易。
跌幅前5名個股為中櫃、中鼎、富世達、新日興、泰鼎-KY。1140421
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