加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
「左撇子女孩」坎城獲獎 導演鄒時擎等待20年：是對台灣的回憶
首頁 / 證券
AI人工智慧
新聞專題
AI人工智慧1/300
首頁 / 證券

特殊應用晶片搭AI 巨有：今年以來NRE接單超過去年全年

2025/5/22 11:12（5/22 11:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
巨有22日召開股東常會，董事長賴志賢受訪說，客戶委託設計（NRE）專案接單明顯增加，今年來專案量已超過80個，已達去年全年水準，營運展望樂觀。中央社記者張建中攝 114年5月22日
巨有22日召開股東常會，董事長賴志賢受訪說，客戶委託設計（NRE）專案接單明顯增加，今年來專案量已超過80個，已達去年全年水準，營運展望樂觀。中央社記者張建中攝 114年5月22日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中台北22日電）特殊應用晶片（ASIC）廠巨有科技董事長賴志賢今天表示，客戶委託設計（NRE）專案接單明顯增加，今年來專案量已超過80個，已達去年全年水準，營運展望樂觀。

巨有今天召開股東常會，賴志賢會後受訪說，巨有於2024年已接獲6奈米專案，是邊緣人工智慧（AI）相關應用。巨有技術可以推進5奈米、4奈米和3奈米製程。

賴志賢表示，巨有NRE業務接單暢旺，今年來已接獲80個專案，已達去年全年水準，當中約20%的專案是28奈米以下先進製程。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

巨有今年前4月累計營收新台幣2.84億元，年增24.85%，賴志賢說，巨有未來營運展望樂觀，預期後續業績成長幅度可望進一步擴大。

巨有股東會承認去年度財務報表及盈餘分配案，去年總營收6.82億元，稅後淨利0.63億元，每股純益1.65元，每股配發1.6元現金。（編輯：林淑媛）1140522

#AI
AI人工智慧
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
國泰金採輝達NeMo訓練AI語言模型 打造台灣金融代理
30
更多編輯台推薦新聞：