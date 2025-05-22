特殊應用晶片搭AI 巨有：今年以來NRE接單超過去年全年

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（中央社記者張建中台北22日電）特殊應用晶片（ASIC）廠巨有科技董事長賴志賢今天表示，客戶委託設計（NRE）專案接單明顯增加，今年來專案量已超過80個，已達去年全年水準，營運展望樂觀。

巨有今天召開股東常會，賴志賢會後受訪說，巨有於2024年已接獲6奈米專案，是邊緣人工智慧（AI）相關應用。巨有技術可以推進5奈米、4奈米和3奈米製程。

賴志賢表示，巨有NRE業務接單暢旺，今年來已接獲80個專案，已達去年全年水準，當中約20%的專案是28奈米以下先進製程。

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巨有今年前4月累計營收新台幣2.84億元，年增24.85%，賴志賢說，巨有未來營運展望樂觀，預期後續業績成長幅度可望進一步擴大。

巨有股東會承認去年度財務報表及盈餘分配案，去年總營收6.82億元，稅後淨利0.63億元，每股純益1.65元，每股配發1.6元現金。（編輯：林淑媛）1140522