7旬男旅遊衣索比亞 沒乖乖吃藥染瘧疾

（中央社記者陳偉婷台北8日電）疾管署今天公布，一名70餘歲男性2018年底到非洲衣索比亞旅遊，出國前僅自行吃7天的瘧疾預防藥物，但不足產生保護力，回國後高燒、盜汗，感染間日瘧。

瘧疾是由感染瘧原蟲的瘧蚊叮咬人類而傳染的疾病，可分為間日瘧、三日瘧、熱帶瘧、卵形瘧；其中以間日瘧及熱帶瘧最常見。疫區集中在熱帶及部分亞熱帶地區，包括非洲、中南美洲、東南亞、南亞及大洋洲島國。

衛生福利部疾病管制署防疫醫師林詠青下午在記者會說，瘧疾有預防藥物，但必須在到達高風險區前提早開始服用，血液中藥物濃度才能達到足夠高度，且旅程中、離開高風險區後還要繼續服用7至28天不等，才能達到最佳的預防效果。

根據疫調結果，這名感染間日瘧的北部男性在2018年12月6日至21日到衣索比亞旅遊，出國前僅自行服用瘧疾預防性藥物7天且未繼續服藥，返國後一週反覆出現症狀，又過了一週才就醫。所幸經使用瘧疾治療用藥後症狀已改善，目前住院觀察中。個案同行團員11人及同住家人目前皆無不適症狀。

大多數人感染瘧疾後，症狀可能於7天至30天內出現，早期症狀與流感類似，主要為發燒，也可能出現頭痛、肌肉痛、關節痛、噁心、嘔吐和疲倦等症狀。

但如未接受適當治療，發病數天後會出現間歇性或週期性的畏寒及顫抖、發燒及出汗等症狀，嚴重者可能導致脾腫大、黃疸、休克、肝腎衰竭、肺水腫、急性腦病變及昏迷。

台灣2018年累計7例瘧疾病例，均為境外移入，感染國家分別為烏干達3例，印度、肯亞、索羅門群島及衣索比亞各1例。檢出病原體為熱帶瘧3例，間日瘧2例、三日瘧及混合瘧各1例。

疾管署提醒，民眾前往瘧疾流行地區經商、旅遊，請至少於出國前1個月，先至國內旅遊醫學門診諮詢，評估是否要用藥。民眾要依醫囑自出國前至出國當中、返國後均持續不中斷服用瘧疾預防藥物。

除預防藥物，也必須做好防蚊。旅遊期間外出時盡量著淺色長袖長褲，並塗抹政府機關核可含敵避（DEET）成分防蚊藥劑；入境時或返國後，如出現疑似症狀時應儘速告知檢疫人員及就醫，並提供醫師旅遊史及曾服用的瘧疾預防藥物，做為診斷與治療參考。（編輯：黃于）1080108