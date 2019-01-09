嬰幼兒齲齒不可輕忽 併發蜂窩性組織炎會要命

中國醫藥大學兒童醫院兒童牙科醫師洪仲銳9日提醒，罹患早期嬰幼兒齲齒的幼童，有少數會併發蜂窩性組織炎，不可輕忽。他現場示範如何為嬰幼兒清潔牙齒。中央社記者郝雪卿攝 108年1月9日

（中央社記者郝雪卿台中9日電）中國醫藥大學兒童醫院兒童牙科醫師洪仲銳今天表示，罹患早期嬰幼兒齲齒的幼童，有少數會合併蜂窩性組織炎，如果沒有給予適當治療，甚至會產生敗血症致命，家長不要輕忽。

洪仲銳指出，一名2歲的女童上週開始食慾下降，近日更出現發燒及上嘴唇腫脹的情形，由媽媽帶來兒童感染科就醫，初步排除是病毒感染引起發燒，經會同兒童牙科診察後，確認是罹患早期嬰幼兒齲齒合併蜂窩性組織炎。

洪仲銳表示，女童經過住院給予抗生素治療，感染問題控制後，再將齲齒的問題處理好才出院。他同時為家長解說，以了解兒童口腔衛生的重要性，平時就要為小朋友做好口腔保健。

洪仲銳指出，早期嬰幼兒齲齒的小患者不少，但只有非常少數的兒童會合併蜂窩性組織炎，此時如果沒有給予適當治療，甚至會產生敗血症。

洪仲銳根據衛福部國健署最新的統計數據表示，在2011年國內3歲兒童齲齒率高達61%、6歲兒童高達79%。這項數據比2006年的還要高，國人蛀牙率持續居高不下，顯示雖然國民的經濟、教育水準越來越高，大家對幼童的照顧也越來越好，但對於幼兒的牙齒保健觀念仍停留在古老的「乳牙蛀掉沒關係、反正會換長成人牙」的錯誤觀念。

洪仲銳認為，齲齒會影響到乳牙的功能如咀嚼、發音、美觀和恆齒良好的萌發順序等，嚴重則會導致蜂窩性組織炎甚至全身性感染。小孩若罹患齲齒，家長可以找專業的牙醫師評估齲齒狀況，決定不同的治療方式，如補牙治療、根管治療及適當的牙齒復型等。（編輯：吳佳穎）1080109