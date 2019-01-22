英研究基因編輯雞抗流感 阻禽傳人流感大流行

（中央社倫敦22日綜合外電報導）為避免爆發全球流感大流行疫情，奪走寶貴性命，科學家盼從源頭阻擋流感，英國科學家著手編輯雞隻的基因，希望培育出抗流感雞隻，試圖從新途徑遏止流感大流行。

研究共同主持人、倫敦帝國學院（Imperial College London）病毒學教授巴克雷（Wendy Barclay）表示，蘇格蘭愛丁堡大學羅斯林研究所（Roslin Institute at the University of Edinburgh）今年稍後將孵育出首批基因轉殖雞隻。

路透社報導，研究人員利用最新的基因編輯技術「群聚且規律間隔之短回文重複序列」（CRISPR），改變雞隻DNA。巴克雷表示，本研究的目的在於培育出不會罹患流感的雞隻，進而在野生禽鳥和人類之間建立緩衝區。

全球醫療和傳染病專家表示，人類流感大流行是最令人憂心的疑慮之一。

全球上一波流感大流行是在2009至2010年，當時流感病毒株H1N1造成全球近50萬人死亡。史上最著名的1918年西班牙流感則奪走約5000萬人性命。

目前最令人憂心的是野生鳥類的致命病毒株，透過家禽傳染給人類，之後突變成空氣傳播的可輕易人傳人傳染病。

巴克雷說：「倘若我們可以防止流感病毒從野鳥傳給家禽，就可從源頭遏止下一波大流行。」（譯者：劉淑琴/核稿：劉學源）1080122