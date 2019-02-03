過年面對長輩追問敏感問題 保持禮貌就對了

（中央社記者吳家豪台北3日電）過年期間拜訪親友，總會有熱心的長輩追問，有沒有男（女）朋友或什麼時候結婚等敏感問題，交友專家說，面對長輩熱心關切最重要是保持禮貌，然後使出緩兵之計或顧左右言他，讓自己脫離窘境。

交友服務Paktor公關副總經理吳乃恩說，長輩關心你的感情狀態，不是真的想要答案，可能只是想找話題聊天，所以遇到這種情況時，最大原則是要有禮貌，可以這麼回答「找到喜歡的人比急著結婚更重要」、「對象太多，不知道要選誰」，通常長輩知道你並非「不婚族」，即感安心，不會再追問下去。

吳乃恩說，有時裝傻拖延也是一個好方法。例如回答「約會對象很多，若有合適結婚的會帶回來讓大家認識」；也可以轉移話題，表達「先立業再成家」立場，或向長輩透露，你其實有其他的生活重心。

根據交友軟體SweetRing公布的2018年台灣交友趨勢，在對婚姻看法上，選擇「希望一年內就結婚」或「馬上就結婚」的用戶年增28%。為能找到結婚對象，每位會員平均使用時間，從2017年的每日平均37分鐘增加至去年的54分鐘。

SweetRing也發現，可能受到名人「姐弟戀」婚姻的影響，台灣用戶無論男女，對於結婚對象的年齡差距範圍從2017年的正負6歲擴大到2018年正負9歲。

另外，職業也是交友時首要考量的條件。SweetRing統計發現，去年最受台灣女性歡迎的職業是「資訊業」；台灣單身男性則對「直播主」職業感興趣，有73%的用戶不排斥將其列為擇偶對象。（編輯：張良知）1080203