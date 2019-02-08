大樂透初四頭獎開出 新北蘆洲1注獨得2億元

（中央社台北8日電）根據台彩公佈最新開獎結果，大年初四開獎的第108017期大樂透頭獎於新北市蘆洲區的「彌勒投注站」開出，一注獨得新台幣2.04億元。

大樂透第108017期今晚開獎，中獎號碼為42、14、36、13、32、08，特別號05。

除了頭獎以外，貳獎也開出2注，每注各分得獎金268萬元。大年初五（9日）大樂透仍然有開獎，頭獎保證1億元。

此外，大樂透加開的春節大紅包獎項今天晚上開出的9個獎號，從小到大依序為01、11、24、27、29、31、34、41和45，本期共37組有人中獎，其中32組為一注獨得，每名中獎人可獲得100萬元，5組為2注均分，每人各得50萬元獎金。

賣出本期春節大紅包中獎彩券的投注站共42家，其中，新北市三峽區「逸豪投注站」、嘉義縣新港鄉「金發財彩券行」以及台北市中正區的「高進發彩券行」，都在今晚開出今年春節的第2注大紅包獎項。「高進發彩券行」自民國105年起累計開出注數更已達5注之多。

106年春節期間曾連續4期開出春節大紅包的苗栗縣頭份鎮「山琦企業社」，今晚開出今年的第一個大紅包獎項，第四屆以來累計開出注數也已達到6注；位於高雄市三民區的「熱河彩券行」自105年起也已累計開出5次春節大紅包獎項；台中市南屯區的「億連發彩券行」曾於105年開出9.65億元的威力彩頭獎，今天則是開出店內的第一注百萬春節大紅包。

台彩表示，大樂透春節加碼總計要送出360組100萬元的春節大紅包，從1日起到今天已經開出超過2/3的組數了，目前累積開出組數已達252組，中獎人數累計達309人，其中有205人獨得百萬獎金，春節大紅包還剩下108組100萬元的中獎機會，9日大年初五大樂透還是會開獎，頭獎保證1億元，也會繼續加開9個春節大紅包獎號，只要對中任6個就可贏得百萬獎項，想中獎的民眾千萬要把握機會。（編輯：蘇龍麒）1080208