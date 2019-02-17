訂定醬油製程標示規定草率 監委糾正衛福部

（中央社記者余祥台北17日電）衛生福利部今年1月1日上路實施的「包裝醬油製程之標示規定」，監察委員田秋堇、蔡崇義調查後認為，衛福部訂定過程草率，未能嚴謹為民眾把關，糾正衛福部暨食藥署。

田秋堇、蔡崇義表示，醬油為國人基本民生必需品，但過去台灣對於醬油並無法定標準，業者長期皆自願遵循CNS國家標準，若不符標準也無法可罰，因此衛福部107年3月公告「包裝醬油製程之標示規定」。

不過，田秋堇、蔡崇義指出，衛福部草率刪除鑑別醬油製程為「釀造」與否關鍵指標的「果糖酸」含量規定；並以市面上未見販售之CNS「丙級」醬油總氮量標準，做為合格門檻，標準太過寬鬆。

根據國家標準CNS423，醬油品質分為甲乙丙3級，且規定「釀造」醬油的「果糖酸」含量不得超過0.1%，此乃檢驗鑑別醬油是否釀造的關鍵。

田秋堇、蔡崇義表示，現行規定未規範「果糖酸」限量，將導致無從鑑別、稽查是否為麴菌發酵而成的「釀造醬油」，也將造成未來執法開罰的爭議。衛福部依食安法所定的行政命令，竟較無法定效力的CNS寬鬆，如此心態實令人匪夷所思。

兩位監委詢問食藥署官員，食藥署長吳秀梅表示，因考量國際上沒有果糖酸規範，所以最後公告時才刪除果糖酸限量規範。

但監委進一步追查發現，食藥署107年1月19日「包裝醬油製程標示之規定」的內部簽陳，該署是參採一名署名「may MAY」網友，在公共政策網路參與平台「建議刪除果糖酸含量」的建言，該網友真實身分不明，食藥署不查，更背離專業及為民把關的職責，草率刪除果糖酸含量。

另外，田秋堇、蔡崇義也指出，衛福部訂定非純釀造醬油「單氯丙二醇」(3-MCPD)的限量標準有欠嚴謹，且食藥署竟從未抽查市售醬油做為增加棕色色度之「4-甲基咪唑」(4-MEI)含量情形，均有疏失。

監察院14日通過田秋堇、蔡崇義提案，糾正衛福部暨食藥署，田秋堇、蔡崇義希望衛福部能檢討並改善現行規定不足之處，展現保障消費者權益的決心。（編輯：林淑媛）1080217