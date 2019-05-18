翻轉人生 弱勢家庭雙胞姊妹花從軍築夢

新北市社會局長張錦麗（中）18日在空軍松南營區出席國軍人才招募活動，鼓勵弱勢青年從軍，不僅可報效國家，也能累積人力資本，翻轉自我人生。（新北市社會局提供）中央社記者蔡家緯傳真 108年5月18日

（中央社記者黃旭昇、蔡家緯新北18日電）新北市政府鼓勵弱勢學生透過從軍脫貧，19歲的雙胞胎姊妹花周嫻、周嬋投入空軍志願役，她們今天分享經驗，帶著自信與專業，更對未來充滿希望和夢想。

新北市政府為協助中低收入戶脫貧自立，結合空軍作戰指揮部上午在北市民權東路空軍松南營區辦理士官兵人才招募說明會。軍方開放基地參觀，由19歲的雙胞胎姊妹周嫻、周嬋現身說法，他們的父母專程到營區探視，周嬋在面對參訪的弱勢家庭分享心路歷程時，大聲的說「當初的選擇是正確的」。

周嫻、周嬋的父母因小兒麻痺，都領有身障手冊，周爸爸原從事西服裁縫，但隨手工定製西裝行業沒落，失業後只能靠著新北市政府福利補助維持一家生計。

周嬋表示，在去年高職畢業前夕，有天放學回家發現信箱有封來自新北市社會局寄送公文，鼓勵報考空軍作戰指揮部士官兵。經與家人商量後，兩姐妹決定加入空軍志願役行列，並同時錄取、受訓2個月，成為二等兵，分發同一單位服役，在部隊長鼓勵下，又接受水電第二專長訓練，考取了證照。

周嬋說，兩人已晉升一等兵，待遇各有新台幣3萬5995元，比起以前班上同學高職畢業後，在社會從事餐飲等服務業薪水不到3萬元好很多，而且家中水電減半，還有其他就醫減免等福利，最重要是長官鼓勵她們不斷進修，隨著學歷還可以報考轉服士官、軍官，讓她們對未來充滿希望和夢想。

空軍通信航管資訊聯隊長林重宏表示，部隊有各種專業技術培育，以銜接企業界，並鼓勵進修，進修還有補助，同時部隊將新進士官兵當做一家人，營區有各項體健、運動、游泳池、甚至卡拉OK設備，歡迎新北市的弱勢家庭報名參加甄選。

社會局長張錦麗今天也來到松南營區鼓勵弱勢家庭，她表示，新北市從民國103年起與空軍合作「自強」專案，鼓勵從軍脫貧，共協助56個家戶、62人穩定就業、逐步脫貧。或許有人還對部隊生活存有刻板印象，但在參訪整個基地和聽取簡報後，認為空指部有最現代化的設施設備，對士官兵有整套人才培育計畫，報考志願役，不僅可報效國家，且能累積人力資本，翻轉自己和家庭的人生。

社會局救助科表示，為鼓勵弱勢家庭有自立動機，依法有「免計措施」，凡參加這項專案而增加的所得收入，仍以基本工資每月2萬3100元列計，最長可達4年，因此弱勢戶不用擔心會影響原來的福利身分。後續還有3梯次可報名參加甄選，有興趣的家戶可與救助科聯繫，電話29603456分機5644。(編輯:孫承武) 1080518