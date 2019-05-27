立委憂遠航是否會倒閉 交通部：短期內應不會

（中央社記者劉冠廷台北27日電）遠東航空日前無預警取消部分國際航班，有立委憂心遠航是否會在不久的將來倒閉，交通部次長黃玉霖今天說，針對遠航有成立小組進行監控，短期內應該不會有倒閉的情況。

遠航日前無預警取消部分國際航班，引發關注，國民黨立委顏寬恒今天在立法院交通委員會質詢時提出，遠航是民營公司，依照交通部目前對於遠航整體財務與營運狀況的了解，遠航是否會在不久的將來出現倒閉情況。

列席備詢的黃玉霖表示，針對遠航有成立小組進行監控，短期內應該不會有倒閉情況；交通部一定會加強遠航的安全管理，尤其是飛行時數限制，以及老舊機隊汰舊，這都是關鍵的部分。

顏寬恒詢問，近期是多長時間，是指今年還是明年，黃玉霖指出，交通部隨時會監督，也會與遠航商量。

顏寬恒表示，要非常重視這個問題，因為最倒霉的是旅客，現在遠航無預警停飛3國際航線，旅客對遠航還有無信心，是否還會選擇搭乘遠航，這都是問題。

他也指出，華航機師罷工、遠航無預警停飛、目前正在醞釀的長榮空服員罷工，這些事情就看到交通部對於航空業的管理，是最弱勢的，交通部本可以強勢領導與管理，但從上述3件事看出交通部在管理上漏洞百出，盼交通部能盡心盡力管理，不然吃虧的還是旅客。

黃玉霖表示，交通部都有積極作為，如果還有做不到的地方，會加強檢討。（編輯：楊玫寧）1080527