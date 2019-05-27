日落之前 感人紀錄片訴獨老生命故事[影]

影片來源：天主教失智老人基金會 YouTube頻道

（中央社記者陳偉婷台北27日電）台灣已是高齡社會，老人獨自生活可能難以避免。天主教失智老人基金會推關懷獨居老人紀錄片「日落之前」，講述4名長者的故事，就算人生遲暮，有愛與關懷便不足懼。

「日落之前」將於31日上映，由金馬獎最佳紀錄片導演曾文珍歷時2年多籌備拍攝，記錄4名獨居長者的生活，呈現在人生下半場種種的生命處境。

紀錄片中，98歲的沈玉山平常在頂樓種菜，找生活的小樂趣，出門時一定西裝筆挺，臉帶微笑、精神抖擻。過新年時，在家門外貼上「年年難過年年過，處處無家處處家」的春聯，雖然獨居，但也安身立命。

92歲的胡正坤有輕微失智，每天在住家附近散步2個小時，走路讓他保有活力。他的太太因病住在安養院，他也會每天去探望。有一次，他到安養院陪太太過生日，社工以為他會忘記太太，但他說：「絕對不可能忘記的呀。」只要太太能看見他、他能看見太太，彼此就放心了。

71歲潘宇娥喜歡到老人服務中心上課，在這裡她認識許多朋友；80歲吳潤錦，每天踏著略微發抖的腳步、時走時停地花2小時，走路到路程僅15分鐘的社區食堂用餐，在這裡，他感受到一些家的溫暖。

台北市萬華老人服務中心串連著這些獨老的生活，不只定期舉辦活動，每天也都有送餐服務，尤其萬華區有許多舊公寓，志工須將一餐至少12個便當「扛上樓、熱到家」，短短的時間，要觀察長者狀況、噓寒問暖。

資深送餐服務志工李正傳送餐時就曾遇過緊急狀況。一名長者前一晚的便當掛在門把上，敲門也沒回應，李正傳推門一看，發現長者在浴室跌倒，幸好及時發現，才撿回一命。

年紀已70餘歲的李正傳說，他的狀態是「老人服務老人」，但也不以為苦，當志工就是在學習，活到老要一直學習，邊服務邊學。

社會普遍認為「當志工」是退休後才有時間，但紀錄片特別記錄年輕志工，希望藉此鼓勵年輕人利用工作以外的時間，投入社會服務的行列。

30歲的陳義龍說，他擔任送餐志工的初心是「有錢出錢，沒錢就多出力」，他送的不是便當，而是一個關心與溫暖。38歲的志工王琇慧也表示，雖然平常工作忙碌，但空閒時間就算不當志工，也是用來吃喝玩樂，倒不如做事幫忙別人。

曾文珍說，希望透過這部紀錄片，鼓動年輕人多關懷老年人，健康的人多幫助生病弱勢的人，經濟能力豐足的人可以多幫助貧困的人，台灣必定走向更友善的未來，更有信心地變老。

在萬華老人服務中心擔任社工的鄒嘉紋表示，長者最需要的是陪伴，藉由紀錄片，除了告訴民眾，服務中心有專業團隊、社區資源幫助長者，「老了沒有這麼可怕」，有愛與關心，就能創造有尊嚴、有價值的在地老化生活。（編輯：管中維）1080527

天主教失智老人基金會推關懷獨居老人紀錄片「日落之前」，講述4名長者的故事，就算人生遲暮，有愛與關懷便不足懼。（天主教失智老人基金會提供）中央社記者陳偉婷傳真 108年5月27日