結合醫師創意 三總成立人工智慧中心

（中央社記者張茗喧台北4日電）為了發展智慧醫療，三軍總醫院今天宣布成立「人工智慧暨物聯網發展中心」，未來將由醫師依臨床需求發想創新設計，結合資訊部門軟硬體支援，將成果用於臨床醫療服務。

三軍總醫院舉辦「人工智慧暨物聯網發展中心」剪綵暨揭牌儀式，宣布推動智慧醫療服務，朝向人工智慧（AI）醫院目標邁進。

三軍總醫院資訊組少校戴國峰受訪時表示，過去資訊人員、醫師各司其職，缺乏整合的平台，未來有了這個中心以後，醫師可依臨床需求發想創新的設計裝置或服務，由資訊部門支援軟硬體技術，將成果用於臨床醫療行為上。

戴國峰說，三總近年就曾以此模式，結合醫師經驗研發出心電圖、胸部X光判讀系統，判讀準確率達90%，病人接受檢查後，可由AI系統優先判讀，若發現風險較高再交給醫師進一步判讀分析，不僅可降低人為錯誤，也能減少醫療人員工作負荷，今年上半年已實際應用在臨床。

除此之外，三總也設計出醫師病歷系統及病歷室相關分析系統，例如出院病歷摘要可藉由AI判讀協助、自動進行國際疾病診斷編碼，即便是年輕的住院醫師或疾病分析師，也不會因為經驗不足而降低編碼準確度，增加工作效率。

戴國峰指出，未來也規劃在民國110年成立「國軍影像及分析中心」，將全國軍醫院醫療影像進行整合，可望用於更精準、更廣的智慧醫療領域。（編輯：管中維）1080604