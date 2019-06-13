防堵秋行軍蟲 花蓮成立疫情監控小組

花蓮縣政府13日召開跨局處防治秋行軍蟲及分工會議，成立「秋行軍蟲疫情監控處理小組」，縣長徐榛蔚（後中）要求各單位加強宣導秋行軍蟲型態辨識、通報管道及防治方式。 （花蓮縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 108年6月13日

（中央社記者李先鳳花蓮縣13日電）防堵秋行軍蟲危害，花蓮縣成立「秋行軍蟲疫情監控處理小組」，發動跨局處與全縣民眾合力防範疫情，同步盤點與備妥相關防疫物資與機具，以利未來執行緊急防治處理及移動管制等工作。

花蓮縣政府今天召開跨局處防治秋行軍蟲及分工會議，成立「秋行軍蟲疫情監控處理小組」，縣長徐榛蔚要求各單位加強宣導秋行軍蟲型態辨識、通報管道及防治方式。

徐榛蔚表示，防疫視同作戰，自6月8日接獲第一起發生於苗栗飛牛牧場秋行軍蟲確診案例後，在宜蘭縣頭城鎮及嘉義縣義竹鄉也陸續發生秋行軍蟲確診案例，推動防疫工作刻不容緩。

她指出，縣府透過跨局處分工執行疫情監測、教育訓練、強化通報、物資整備及緊急防治處置，協調鄉鎮市公所及地區農會派員訪查所轄農作物產區，向農民宣導提高警覺及加強防範措施，並預備賜諾特、諾伐隆、氟大滅、剋安勃、護賽寧、依芬寧、硫敵克、蘇力菌等11種農藥，可供緊急防治作業使用。

花蓮縣政府呼籲民眾如有發現可疑害蟲，應收集植物蟲害特徵照片及蟲體相片，並提供發生地點及聯絡人資訊，透過防檢局專線0800-039-131、防檢局防疫小尖兵臉書等進行通報並上傳照片、影像，於6月21日前經鑑定確為秋行軍蟲自然入侵危害屬實者，農委會將提供通報獎金新台幣1萬元。（編輯：陳俊碩）1080613