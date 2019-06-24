新加坡登革熱大作戰 出動無人機投藥滅蚊

（中央社記者黃自強新加坡24日專電）新加坡登革熱疫情攀升，國家環境局最新統計，近半年多達5534起病例，登革熱熱區更有超過70%病媒蚊是在住家發現，今年迄今有5起死亡病例。星國甚至出動無人機投藥防治。

登革熱在新加坡被稱為「骨痛熱症」，不乏傳出死亡案例。每年6月到10月進入登革熱高峰期，新加坡擔心感染案例有增無減，平時就要求居家保持良好環境衛生，稽查人員不時登門拜訪或檢查，另也出動無人機施放滅蚊蟲藥。

國家環境局(NEA)指出，截至今年6月21日最新統計，新加坡累計有5534起登革熱病例，如果與去年同期的1242起病例相較，大幅增加4倍之多。

新加坡曾於今年1月到5月展開全島超過37萬2000次稽查行動，發現6500個病媒蚊滋生處所，結果有900戶住家因病媒蚊滋生接獲罰單。

環境局指出，在新加坡登革熱119個熱區中，有超過70%的病媒蚊是在住家發現，這項數字也高於全國的平均數60%。

根據環境局規定，凡發現有病媒蚊滋生住戶，不論是否位於登革熱的熱區，都會遭罰款新幣200元（約新台幣4554元）。

另外，高雄最近傳出登革熱疫情，雖然台灣積極防治疫情擴散，但仍有少數新加坡人擔心赴台灣旅遊也被病媒蚊叮咬感染。（編輯：王永志）1080624