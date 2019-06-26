衛福部擬開放一次性醫材消毒再用 民團反彈

（中央社記者張茗喧台北26日電）衛福部擬針對一次性醫材訂定相關指引，引發病友團體反彈，認為衛福部不僅有瀆職疑慮，也未將病友權益納入考量。衛福部則強調，未來將邀法律、病友團體一起討論。

日前媒體報導披露多家醫院將一次性使用的手術醫材，經消毒後重複使用，引發討論；衛福部考量多數國家對於一次性醫材重複使用都持開放態度，決定開會訂定相關指引。

台灣病友聯盟、台灣醫療改革基金會今天舉辦記者會，質疑衛福部從原本強調依法開罰，後來卻改口並要訂定醫材重複消毒指引，有袒護醫界疑慮，要求衛福部正視病友權益。

台灣病友聯盟理事長楊志良表示，部分醫療院所將一次性使用醫材自行重複消毒再使用的行為，已嚴重違反醫材相關規定，讓病患暴露在高感染風險，應依法處罰。

此外，楊志良說，知的權利、選擇的權利、參與的權利是病人的3項基本權利，醫材重複消毒指引涉及病人的感染風險及就醫權益，相關會議卻未邀請任何病友代表出席，呼籲後續相關溝通會議都應邀請病友團體參與討論，確保權益。

楊志良另指出，國內重消醫材的管理制度，須比照國際標準，並由掌管醫療器材許可的食藥署擔任主管機關，加強管理；近期也會將本次事件送監察院，調查衛福部是否瀆職。

醫療改革基金會董事長劉淑瓊表示，目前大多是自費醫材出現醫院自行重消的情形，事件爆發以後，民眾也擔心屬於健保給付的醫材，是否也出現醫院自行重消而病人卻不知情的狀況。

她強調，若不當使用醫材釀成感染，醫療成本將轉嫁於全民身上，主管機關應進行全面性檢討，並依國際標準訂立全面性的管理規範。

交通大學科技法律研究所所長陳鋕雄表示，國際間如美國、日本、澳洲等國醫材重消指引機制，皆明確規定重消醫材產品標準及規格應與醫療器材優良製造規範（GMP/QSD）一致，反觀現行醫事司卻僅要求各醫院內部建立內控機制，並委託專業團體建立外部稽核機制，與國際規範不符。

衛福部醫事司科長洪國豐表示，衛福部上個月召開單次使用醫材管理研商會議後，已發函14個專科醫學會提供建議的重消醫材品項及相關文獻，目前僅2個醫學會回覆，未來收齊後將組成專家小組，檢視這些品項是否有重消必要，並參考各國經驗訂定重消指引，後續也將邀請法律專業團體及病友團體參與討論。（編輯：張芷瑄）1080626