高醫大萬能抗體鎖助減藥物副作用 申請國際專利

（中央社記者王淑芬高雄10日電）高雄醫學大學研發的「萬能抗體鎖」，能在非疾病區上鎖，只在疾病區打開鎖讓藥物發揮作用並有效降低抗體藥物副作用，高醫大說發明已獲日本等國專利。

高醫大今天在國研大樓召開記者會，宣布團隊「萬能抗體鎖」的研發成果並已向15國申請專利，已取得中華民國、日本及澳大利亞等國專利。

高雄醫學大學校長鐘育志表示，研發長鄭添祿帶領團研發「萬能抗體鎖」，獲第十屆國家新創獎，現在還布局全球，向15個國家申請專利，6月中旬還獲得國際期刊「PLOS BIOLOGY」刊登。

這項研發成果將造福需要長期服用抗體藥物的病人，降低藥物副作用帶來的不適。

鄭添祿指出，抗體藥物療效顯著，是目前臨床最常使用、最夯的藥物之一，一年產值超過百億美元；但也有24％的抗體藥因為副作用而無法通過臨床測試，團隊研發的抗體鎖，可以讓藥物起死回生變新藥，更可以讓需要長期服藥的病人，減緩藥物副作用帶來的痛苦。

研發團隊舉例說，像類風濕性關節炎患者幾乎都需要終身用藥，藥物副作用為嚴重感染（肺結核、細菌及真菌）、肝炎再活化和罹患癌症風險的提升，如果藥物加上抗體鎖，有助於降低病人服藥的副作用。

研發團隊還能針對不同的抗體藥物「客製化」打造抗體鎖，適用於所有的抗體藥物，目前不只台灣藥廠對此有興趣，還有美國和日本也在詢問中，高醫大團隊正在尋求合作的廠商。高醫大這個研發團隊有30人，跨生醫、生技、基因工程和臨床醫學等領域，耗時7年完成研發。（編輯：黃世雅）1080710