B肝帶原孕婦注意 新生兒保肝有3步驟

兒童肝膽疾病防治基金會20日在台北舉行「2019愛肝保肝 兒童護肝行動從小著手」記者會，宣導兒童肝炎衛教防疫3步驟，不讓孩子成為「肝苦兒」。中央社記者陳偉婷攝 108年7月20日

（中央社記者陳偉婷台北20日電）防新生兒垂直感染B型肝炎，小兒科醫師張美惠今天說，除孕婦應做B肝篩檢，高風險寶寶除接種免疫球蛋白和疫苗，出生滿1年也應篩檢，確認是否帶原。

兒童肝膽疾病防治基金會董事長張美惠下午在記者會表示，肝病一直是台灣常見的重大疾病，嬰幼兒因免疫系統發育尚未成熟，容易感染肝炎病毒。家長協助孩子及早在嬰幼兒時期做好預防肝炎及疫苗接種的工作很重要。

小苹結婚10年，很期待孕育下一代，但在一次健檢才赫然發現自己是B肝帶原者。為了讓下一代免受B肝威脅，除了跟醫師討論是否在懷孕過程服用抗病毒藥物降低肝炎病毒量外，也決定在孩子出生24小時內接種B肝免疫球蛋白，阻絕母嬰傳染問題。

耕莘醫院小兒腸胃科主治醫師文萬欣下午在記者會表示，B型肝炎有2種傳染途徑，包含母子傳染（垂直傳染）及輸血、性接觸等。注射B肝疫苗可有效預防感染，但仍有少數母親帶原B肝病毒量高的嬰兒會被感染。

過去政府提供公費B肝免疫球蛋白只給最高傳染性的B肝帶原（s抗原及e抗原雙陽性）母親的新生兒。但因s抗原陽性、e抗原陰性的B肝帶原產婦的孩子若感染B肝病毒，其得到急性、猛爆性肝炎的發生率高於一般嬰兒。

疾管署副署長莊人祥說，從今年7月1日起，只要母親為B型肝炎帶原的新生兒，包含e抗原陰性者，也都是B肝免疫球蛋白受益者。不論嬰兒出生體重或早產，應在24小時內儘速接種，每年估計有8000名嬰兒受惠。

研究顯示，提供母親為s抗原陽性、e抗原陰性的新生兒接種免疫球蛋白，該族群幼兒慢性帶原比率可以減半，也能降低嬰兒發生猛爆性肝炎的風險。

文萬欣說，預防B肝3部曲，孕婦應篩檢是否有B肝、所有新生兒都要接種B肝疫苗、若母親為B肝表面抗原陽性的新生兒要接種免疫球蛋白，且母親為B肝表面抗原陽性的幼童，滿12個月大時應接受抽血篩檢，以利後續追蹤治療。

此外，張美惠也呼籲，A型肝炎疫苗也是小朋友應該要接種的疫苗。自107年起，政府已提供106年以後出生、年滿12個月以上的幼兒公費接種，間隔6個月以上注射第2劑，可獲得長期保護力。（編輯：方沛清）1080720