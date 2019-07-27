慢性病長輩領藥困難 創客媒合藥師送到府

（中央社記者吳欣紜台北27日電）台灣步入高齡社會，長者照護也成重要議題，其中有慢性病的長者可能因行動不便無法到藥局領藥，科技業者謝學儀開發系統與藥局合作，讓慢性病長者不用出門，藥就能自動送上門。

患有慢性病的長者每個月必須到藥局領藥，但若是住在老舊公寓或者是長者行動不便，就會加深領藥困難。看準台灣邁入高齡社會，領藥便利性日漸受重視，謝學儀開發「呼叫藥師」系統，讓長輩能免除每月領藥的奔波辛勞。

謝學儀今天受訪表示，全台目前雖然有8000多家藥局，但由於許多長者因行動不便，每月領藥仍困難，於是他開發「呼叫藥師」系統，希望讓藥局服務範圍放大，讓藥局的服務不只是平面2D、也能服務到2、3樓的長者。

謝學儀指出，民眾只要透過通訊軟體上呼叫藥師的系統，上傳醫師開立的處方簽，並載明自己的姓名、地址及電話，系統就會自動媒合健保藥局及藥師，讓合法藥師可以依處方籤調配藥品並送到提出申請的長者家裡。

謝學儀表示，藥師要交付處方藥必須過健保卡，因此當藥師外出時就會配給一套系統，讓藥師可以一站式服務、完成所有交付處方藥的手續。

謝學儀也提到，目前「呼叫藥師」已經在雙北地區上路，並與40多間健保藥局合作，也已經媒合300多名長者領藥成功，預計今年第三季將服務拓展至高雄，讓長者領藥能更便利。

「呼叫藥師」是今年勞動部勞動力發展署主辦的百萬創客擂台競賽入圍決選團隊，今天也參與勞動力發展署在台北文創大樓舉辦的創客創業媒合活動，盼能拉近創客與創業市場的距離。

勞動力發展署署長黃秋桂表示，全台有6處各具主題特色的創客基地，能支持創客持續自主跨域學習並實踐創新想法，為了讓創客的創意變成專業，勞動部也提供豐富的創業資源、協助創客作品商品化，包含微型創業鳳凰貸款、就業保險失業者創業協助及創業研習課程、全程創業輔導諮詢等，都是陪伴創客創業的神隊友。（編輯：林沂鋒）1080727