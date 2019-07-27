北榮保住毛利國王一條腿 台灣醫療實力躍國際

（中央社記者張茗喧台北27日電）紐西蘭毛利族國王罹患腿疾多年，在某次國際會議中經台灣立委推薦而到北榮治療後，不僅保住國王的一條腿，國王還能行動自如，在當地傳為佳話，也讓台灣醫療實力再次躍上國際。

紐西蘭毛利族文化交流團日前受外交部邀請，參加台灣原住民豐年祭，今天由團長克雷格（Craig Muntz）率團到台北榮民總醫院進行友好訪問，更表演毛利族的特色舞蹈（KAPA HAKA），吸引許多觀眾駐足觀賞。

北榮指出，毛利族國王圖黑堤亞（King Tuheitia）罹患腿疾多年，在一次南島語系會議中，一名與會的台灣立委得知此事，大力推薦國王到北榮治療，2017年由北榮副院長、骨科主治醫師陳威明醫療團隊幫國王解決困擾多年的痼疾，不僅成功保住一條腿，甚至能行動自如。

克雷格表示，這次來北榮義演，主要是代表國王表達感恩之意，國王不僅對於擺脫腿疾感到開心，也對北榮精湛的醫療技術、親切的服務態度印象深刻，在官員與族人間廣為稱頌，成為毛利族流傳的佳話；國王也曾在2017年9月出席北榮第三門診的啟用典禮，對北榮有深厚情感，也結交許多北榮的好朋友。（編輯：戴光育）1080727